لا تعرف بوفاته.. دلال عبدالعزيز تكتب رسالة مؤثرة لـ سمير غانم

الأحد، 04-07-2021
06:44 م
ما زالت الفنانة دلال عبدالعزيز
، ترقد في إحدى
المستشفيات الخاصة الذي تعالج به من آثار فيروس كورونا، فيما تستقر حالتها أحيانًا
وتدهور أحيانًا آخرى.
وقالت مصادر، أنه في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية،
تطلب أوراقا للكتابة عليها.
وأوضحت المصادر أن دلال عبد العزيز كتبت في واحدة من هذه
الأوراق رسالة
مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم
والذي لا تعرف بخبر وفاة
ه حتى الآن،
حسب الوطن.
وأضافت المصادر إن معنى الرسالة
مؤثر للغاية، حيث كتبت:
“إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض”.
وتوفي الفنان سمير غانم
إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي أدى
لتفاقم إصابته بالفشل الكلوي، ما أدى لوفاة
ه في أحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع
المرض.
وتعاني الفنانة من تليف كبير في الرئة، نتيجة الإصابة بفيروس
كورونا، وتحتاج لفترة طويلة للعلاج كي تعود رئتها للعمل مرة أخرى نظرا لتأثرها الشديد،
واعتمادها على الأكسجين الخارجي.
وتحسنت حالة الفنانة دلال عبد العزيز، خلال الأسبوع الماضي،
وتمكنت من الحركة داخل غرفتها، إلا أنها انتكست مرة أخرى.