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قرار بمنع هذه الفئة من تلقي لقاح أسترازينيكا

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الأربعاء، 30-06-2021 11:22 ص

أعلنت وزارة الصحة الكندية أنها توصي الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بمتلازمة كلاركسون (متلازمة تسرب شعيري)، عدم تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بتجلطات الدم عقب أخذ اللقاح.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر بوقت متأخر أمس الثلاثاء، أنها ستقوم بتحديث الملصق الموجود على اللقاح لتنبيه المرضى المصابين بالمتلازمة، لعدم أخذه.
كما، أضاف البيان أن وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة تراقبان تلك الحالات منذ أن أثيرت مخاوف محتملة تتعلق بالسلامة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في أبريل الماضي.
ومتلازمة كلاركسون، هي حالة نادرة جداً وخطيرة تتسبب في تسرب السوائل من الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية)، ما يؤدي إلى تورم الأطراف وانخفاض ضغط الدم وزيادة سماكة الدم وانخفاض مستويات بروتين مهم في الدم.
 

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