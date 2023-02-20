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مرتضى منصور من أمام مجلس الدولة: "أنا محدش يعرف يكسبني"

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مرتضى منصور
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الإثنين، 20-02-2023 10:59 ص

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن جميع اللاعبين كانوا باختيار فيريرا المدير الفني للفريق، وليس باختيار أمير مرتضى.

 

أضاف "منصور" قبل نظر دعواه أمام القضاء الإداري لقيد صفقات الزمالك الجديدة، أن مجلس الإدارة في القانون يستمر 4 سنوات "وبقول أهه مفيش حد يعرف يكسبني في نادي الزمالك".

 

أشار إلى أنه لا يمكن أن يتم حسابه كرئيس للنادي كل 5 دقائق، وأنه وفر كل ما يحتاجه فيريرا من صفقات ولاعبين كان بحاجة إليهم.

 

ولفت مرتضى منصور إلى أنه يستمع إلى أغاني علي الحجار قبل نظر جلسة اليوم، وأنه يمتلك مجموعة كبيرة من أغاني "علي الحجار، محمد منير، هاني شاكر، مدحت صالح، صباح، ووردة".

 

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه عضو عامل بالنادي الأهلي بحكم القانون "رفعت قضية بعد شطب عضويتي من الأهلي وكسبتها".

 

أضاف منصور، أن اتحاد الكرة تعسف في استخدام سلطاته تجاه قيد صفقات الزمالك الجديدة، وأن لجنة التظلمات ستنصف النادي في قيد الاعبين.

 

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أدخل نفسه في أزمة مع نادي الزمالك ويريد الخروج من تلك الأزمة وأنا أساعد النادي في محاولة للخروج من الوضع الراهن.

 

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن هناك فرصتين لقيد صفقات الزمالك الجديدة اليوم وغداً، من خلال حكم القضاء الإداري بتمكينه من قيد اللاعبين، وكذلك انعقاد لجنة التظلمات غدا.

 

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