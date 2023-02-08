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محاكمة فنانة شهيرة بتهمة سبّ ابنة مرتضى منصور

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مرتضى منصور
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الأربعاء، 08-02-2023 01:12 م

 

 

تنظر الدائرة الأولى استئناف بالمحكمة الاقتصادية استئناف النيابة العامة، في قضية اتهام الفنانة سما المصري بسب وقذف أميرة مرتضى منصور ابنة مرتضى منصور.

 

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قررت في وقت سابق، رفض الإشكال للمتهمة سما المصري على حكم حبسها، بعد تنازل الإعلامية ريهام سعيد عن قضايا السب والقذف.

 

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد تنازلت عن القضايا المرفوعة ضد الراقصة سما المصري، وحررت توكيلًا للمحامي طارق العوضي؛ لتوكيله للتصالح للبدء في إجراءات التنازل.

 

وأكد طارق العوضي أنه تطوع بأعمال الوساطة بناءً على طلب من سما المصري المحبوسة حاليا، وذلك لحث عدد من رافعي القضايا ضدها على التنازل عن تلك القضايا حتى تتمكن من الحصول على حريتها.

وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في وقت سابق رفض الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجي محامي سما المصري، لوقف حكم حبسها عام وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، حيث أحالتها جهات التحقيق إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

 

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