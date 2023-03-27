مرتضى منصور بعد خروجه من السجن: هقول لمصر كلها ما حدث





تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد عودته إلى منزله، وخروجه من السجن مساء أمس الأحد، عن أزمته مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من مرتضى منصور بشأن قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأيدت الحكم بالسجن لمدة شهر مع الشغل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته على "يوتيوب": "في بيان سينزل لمصر كلها، وسأقول لمصر كلها ماذا حدث، (واوعى تفتكر يا محمود يا خطيب إنك إنت إللي حابسني)، هل أنت من زورت الانتخابات ضدي، أم أنت من عزلتني؟".

وأضاف: "مصر كلها تعرف أنا دخلت أسد وخرجت أسد، وهو مُختبئ".

واختتم: "مصر كلها ستعرف (حجمه قد إيه وأنا طلعت إزاي، طالع راجل لا عيطت لا اعتذرت ولا لغيت غرامة كهربا ولا قضية نادي القرن) وهي الثلاثة أمور التي طلبوا مني أن أفعلها أو أسجن".