«مخطوفة».. حلا شيحة توجه رسالة عنيفة لوالدها وتكشف سبب عودتها للدين

الأحد، 18-07-2021
10:00 ص
ردت
الفنانة حلا شيحة
على تصريحات والدها
الفنان التشكيلي أحمد شيحة بشأن زوجها معز مسعود
،
وقوله إن ابنته “مخطوفة”معبرة عن صدمتها من حديث والدها
.
وقالت
خلال منشور عبر حسابها على “انستجرام” : “الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله
عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام
ورجولة وشهامة نادرة الايام دي، وأنا لم يخطفني احد كما قال والدي والكلام ده لا يصح
أبدا”.
وتابعت:
“هو في أية في بلدنا الأيام دي بنحارب ونصارع في بعض.. وعايشين في قصص وهمية من نسج
خيالنا عن بعض.. هو خلاص أي حد بيتكلم بلغة الدين لازم يبقى متطرف أو اخواني.. هو مبقاش
في مسلمين وسطيين طبيعيين.. هو ليه كل أنواع الهجوم دي على أي حد”.
وأضافت:
” زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا
وشاف منه كل خير، معز زيي اتجوز ١٤ سنة من عمره وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث اولاد
ربنا يخليهمله جمال ماشاء الله وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق أبدا
وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق وكلنا معرضين لده طبيعي أنه كان بيحاول زي
أي راجل محترم أنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة ودي مش حاجة
تعيب أي حد”
ووجهت
رسالة لوالدها
قائلة: “لا يصح أبدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع”. مشيرة إلى سعادتها
الكبيرة مع زوجها في حياتها الجديدة، وتشرفها واعتزازها بهذه الزيجة، وقالت إن الحديث
عن من يختطفها أو يكتب عنها أو يوجهها، لا يليق، مطالبة الجميع أن يتركوها وشأنها.