بمايوه أحمر جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

الخميس، 01-07-2021
05:30 م
واصلت الفنانة رانيا يوسف
، إثارة الجدل عبر حسابها على
مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر مجموعة من الصور الجريئة لها على الشاطئ، وأوردت تعليقاً
على الصور :"أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة".
رانيا ظهرت في الصور بالمايوه
الأحمر، وقبعة صيفية، ونظارات
شمس كبيرة.
وما إن نشرت رانيا الصور حتى انهالت التعليقات التي تنوعت
بين المشيدة بإطلالتها الصيفية وأخرى كثيرة تنتقدها لجرأة المايوه
عند الصدر.
وكانت رانيا يوسف
قد نشرت مجموعة من الصور يوم أول من أمس
على الشاطئ أيضاً وكتبت تعليقاً ورد فيه :" أرتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي
من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد
تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في
الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد".