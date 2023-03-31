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محمد سعد يعلق على فيديو إهانة زملائه بكواليس "إكسلانس"

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محمد سعد
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الجمعة، 31-03-2023 11:39 م نسمه عبد الوهاب
في أول تعليق له على تلك الواقعة، نشر محمد سعد عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو قصيرا أظهر مشادات داخل المنطقة وهو يعلق صوتيا عليها داخل الفيديو قائلا: "قلبت بخناقة هنقعد ليه".

برر الفنان في رسالة كتبها لجمهوره، تصرفاته التي ظهرت في الفيديو السابق، بأنها كانت بسبب المشاحنات والمعركة التي دارت في موقع التصوير ما حتم عليه التدخل لفض المنازعة.

وقال محمد سعد: "رسالة لجمهوري كان لازم اتدخل وأفض الخناقة، ده كان شكل من اللي بيحصل يوميًا وشكرًا جزيلاً لكل أهل منطقة الحرفيين".
وعن تفاصيل ما جرى، كشف مصدر من داخل فريق عمل المسلسل في تصريحات سابقة أن محمد سعد أهان فريق الإنتاج بسبب عدم التنظيم وليس فريق العمل ككل.

وقال المصدر، إن "المسلسل يتم تصويره بمنطقة الحرفيين في العاصمة القاهرة، وهذه المنطقة تشهد زحامًا كبيرًا، وتم وقف التصوير أكثر من مرة بسبب الضوضاء، مما جعل سعد ينفعل على فريق الإنتاج".
 

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