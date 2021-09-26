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محكمة كويتية تعلن قرارها بشأن الفنانة الشهيرة في «الفيديو الإباحي»

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الأحد، 26-09-2021 01:29 م

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم الامتناع عن النطق بعقاب فنانة كويتية مشهورة عن تهمة مخالفة الآداب العامة عن نشر فيديو إباحي في سناب شات في شكوى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وفيما أنكرت المتهمة ما وجه إليها من اتهام تم حجزها في النيابة وإخلاء سبيلها بعدها بكفالة مالية 2000 دينار في أكتوبر من العام الماضي، وأمام محكمة الجنايات أخلي سبيلها بكفالة مالية أيضا، وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقابها.
وذكرت المتهمة أن حسابها تم تهكيره في سناب شات وانها لم تنشر الفيديو الإباحي، مطالبة بالبراءة وإلغاء الحكم المستأنف، بيد أن محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت حكم الامتناع عن النطق بعقابها ومحو الفيديوهات ومصادرة الهاتف.
 

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