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قرار جديد من المحكمة بشأن المستشارة التي تعدت على ضابط

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الإثنين، 20-09-2021 09:07 م


قبلت المحكمة ، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة المستشارة نهى الإمام المعروفة بـ”سيدة المحكمة”، من تهمة الاعتداء على ضابط شرطة، بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وكانت محكمة جنح النزهة أصدرت حكهما ببراءة المتهمة من الاتهامين الأول والثاني المتعلقين بإهانة الضابط وتعديها عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرًا مع إيقاف تنفيذ العقوبة عن التهمة الثالثة.
الجدير بالذكر أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية، ووقف تصويرها بعض الموظفين.
وتعدت سيدة المحكمة على الضابط، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُول بمواقع التواصل الاجتماعي.
 

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