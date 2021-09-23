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الشرطة تلقي القبض على هيا الشعيبي والسبب صديقة عمرها!

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Native
الخميس، 23-09-2021 01:34 م

سيطرت حالة من الغضب على الفنانة الكويتية الشهيرة هيا الشعيبي، عقب صدور أمر للشرطة بالقبض عليها واستدعائها للتحقيق معها في البلاغ الذي تقدمت به صديقة عمرها الفنانة إلهام الفضالة قبل أن تجد الخلافات طريقًا بينهما.
وعبرت "الشعيبي"، عن غضبها بعد أن رفعت "الفضالة" دعوى قضائية ضدها، وقالت إنها نادمة على صداقتهما، في فيديو نشرته على صفحتها الخاصة بعنوان "اختي إلي ما جابها أبوي رافعة علي قضية في المباحث"، وقالت: "اللي كانت صديقة عمري رفعت علي قضية واستدعوني، يا جماعة الخير يلي بيته من زجاج لا يحذف الناس من صخر".
وتابعت: "انا ما اعرف ويش أقول، بس حسافة على العشرة، حسافة على التضحيات، حسافة على كل يلي سويته.. يعني ما أدري شو أقول، بس يعني الكلام جاي بس نقول ان شاء الله"
وختمت هيا الشعيبي مشيرة الى أنها لا تشعر بالصدمة لما فعلته بها الفضالة، خصوصاً بعد الخلافات بينهما في الآونة الأخيرة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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