صدور حكم قضائي ضد مرتضى منصور

الثلاثاء، 21-09-2021
08:12 م
ألزمت محكم
ة شمال الجيزة الابتدائية، مرتضى منصور
رئيس نادي
الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 الف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف، وذلك بعد
أن أصدرت حكم
ها اليوم الثلاثاء في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات .
وقالت المحكم
ة في منطوق حكم
ها: اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ أصدرت محكم
ة شمال
الجيزة الابتدائية، الدائرة 12 تعويضات حكم
ها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020
تعويضات إلزام السيد مرتضى منصور
بأن يؤدي للسيد هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال
، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 200000 جنية ( مائتي
ألف جنية، تعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور للسيد
هاني العتال وأسرته. –بحسب ما ذكره مكتب كمال شعيب المحامي.
وفي شهر يوليو الماضي، غرمت محكم
ة الهرم، مرتضى منصور
في
دعويين منفصلتين بـ 10 آلاف جنيه لكل دعوى، وتعويضا مدنيا مؤقتا 501 جنيه على سبيل
التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيها أتعاب المحاماة.
ورد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق تعليقا على
تلك الأحكام بما يؤكد احترامه الشديد والكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ، وحفاظا
منه على استقرار القلعة البيضاء الفترة الحالية، وأنه ملتزم الصمت لأنه يعي صعوبة المرحلة
التي يمر بها النادي.