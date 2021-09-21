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صدور حكم قضائي ضد مرتضى منصور

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الثلاثاء، 21-09-2021 08:12 م

ألزمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 الف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف، وذلك بعد أن أصدرت حكمها اليوم الثلاثاء في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات .
وقالت المحكمة في منطوق حكمها: اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدائرة 12 تعويضات حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات إلزام السيد مرتضى منصور بأن يؤدي للسيد هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال ، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 200000 جنية ( مائتي ألف جنية، تعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور للسيد هاني العتال وأسرته. –بحسب ما ذكره مكتب كمال شعيب المحامي.
وفي شهر يوليو الماضي، غرمت محكمة الهرم، مرتضى منصور في دعويين منفصلتين بـ 10 آلاف جنيه لكل دعوى، وتعويضا مدنيا مؤقتا 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيها أتعاب المحاماة.
ورد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق تعليقا على تلك الأحكام بما يؤكد احترامه الشديد والكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ، وحفاظا منه على استقرار القلعة البيضاء الفترة الحالية، وأنه ملتزم الصمت لأنه يعي صعوبة المرحلة التي يمر بها النادي.

 

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