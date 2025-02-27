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مدرب إنجلترا السابق: الكرة الذهبية لن تذهب إلى محمد صلاح مهما فعل!

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الخميس، 27-02-2025 02:01 م

 

يعتقد سام ألاردايس المدرب السابق لمنتخب إنجلترا بأن فرص النجم المصري محمد صلاح في الحصول على جائزة الكرة الذهبية قليلة رغم أدائه المميز مع فريقه الإنجليزي ليفربول.

ويرى ألاردايس البالغ 70 عاما، أن مجلة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن الجائزة، قد تميل هذا العام نحو استرضاء نادي ريال مدريد خلال اختيارها للفائز بالكرة الذهبية.

ويعد محمد صلاح البالغ 32 عاما أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، وذلك بفضل أرقامه المذهلة وتألقه مع ليفربول، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ويتنافس بقوة في دوري أبطال أوروبا بعد تأهله إلى دور الـ16.

يأتي هذا في وقت اتفق فيه جمهور ريال مدريد مع إدارة النادي على مقاطعة حفل الكرة الذهبية لعام 2024، وذلك بعد أن فاز الإسباني رودري بجائزة "البالون دور" كأفضل لاعب في العالم، متقدما على نجم الملكي فينيسيوس جونيور.

ورغم فوز فينيسيوس بجائزة The Best التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، إلا أن ذلك لم يخفف من غضب النجم البرازيلي وجماهير ريال مدريد تجاه القائمين على جائزة "فرانس فوتبول".

وفي حديثه خلال بودكاست No Tippy Tappy Football، قال ألاردايس عن فرص صلاح في الفوز بالكرة الذهبية: "لا توجد فرصة. فينيسيوس جونيور سيفوز بسبب ما قدمه مع ريال مدريد العام الماضي".

وأضاف: "لن يظهرون مرة أخرى إذا لم يفز أحد لاعبي ريال مدريد بالجائزة، سيفشلون تماما. لذا، من المؤكد أن أحد لاعبي النادي سيفوز بالجائزة. يمكنني الرهان على ذلك من الآن".

ويقدم محمد صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، حيث سجل 30 هدفا وصنع 21 تمريرة حاسمة في 38 مباراة لعبها حتى الآن.

كما يتصدر "الفرعون" قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا، متقدما بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه، ألكسندر إيزاك وإرلينغ هالاند.

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