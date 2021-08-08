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بيان مفاجيء من البحرين بشأن سد النهضة

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ملك البحرين
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الأحد، 08-08-2021 08:18 م

أعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، اليوم الأحد، عن تضامن مملكة البحرين مع مصر في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وقال الملك حمد بن عيسى في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا": "نؤكد على تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، ودعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، وبما يعود بالخير والنفع على كافة الأطراف، ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل".
ووفقًا للبيان "أشاد الملك حمد بالدور المركزي لمصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ونؤكد أن أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي".
من جانبه أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن بالغ التقدير والاعتزاز بجهود جلالة الملك حمد بن عيسى ودوره الرائد في تطوير وتنمية علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها مصر، مثمناً المواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة جلالته تجاه مصر وشعبها ودورها المهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.
 

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