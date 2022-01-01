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مجدي وهبة.. تبرع بسيارة نقل الموتى فكان أول المنقولين فيها

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مجدي وهبة
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السبت، 01-01-2022 12:27 م

كشفت منال مجدي وهبة ابنة الفنان الراحل، أسراراً عن حياة والدها عندما حلت ضيفة على برنامج "ونقول كمان" على فضائية النهار، حيث أكدت على علاقة والدها القوية بالفنان الكبير عادل إمام، لأن "الزعيم" عاصر أجيالا مختلفة من الفنانين، وكان قدوة لأي فنان في الكوميديا أو غيرها.
وروت ابنة مجدي وهبة حكاية تبرع والدها بعربة نقل الموتى للجامع الذي كان يداوم على صلاة الفجر فيه بعد عودته من المسرح في وقت متأخر، لتمضي الأيام ويكون والدها أول متوفى تنقله العربة التي تبرع بها من نفس الجامع، الذي كان يشارك فيه بأشياء خيرية.
وتحدثت ابنة مجدي وهبة عن حقيقة تنبؤ عادل إمام بوفاة والدها قائلة: "أنا شفت برنامج لعادل إمام بعد وفاة والدي بسنين وتأثرت جدا، كان بيتكلم إنه في مشهد من فيلم (حنفي الأبهة) كان بيقول له إنت ميت ميت يا خيري، ومكانش يتخيل بعدها بأقل من شهر يعرف خبر وفاته، وفضلت اللقطة دي مأثرة فيه كل ما يتفرج على الفيلم."
وعاش الفنان مجدي وهبة العام الأخير من حياته قلقا ومتوترا بسبب تعرضه لأزمات نفسية عنيفة على أثر مطاردة رجال مباحث المخدرات له طوال عام كامل حيث بدأت الحكاية عندما ألقت مباحث الجيزة القبض عليه فوق كوبري 6 أكتوبر ووجهت له تهمة تعاطي المخدرات في قضية احمد الكحلاوي الشهيرة والتي اتهم فيها أيضا عدد من الفنانين وافرجت عنه النيابة بكفالة 1000 جنيه وكان في تلك الأثناء يشارك في عرض مسرحية « طب وبعدين» مع عزة كمال على المسرح العائم وظل يمارس عمله بشكل طبيعي على المسرح وفي التلفزيون والسينما.
من أبرز أعمال الفنان مجدي وهبة السينمائية "حنفي الأبهة"، "كلمة شرف"، "ليل وقضبان"، "بدور"، "الشيطان يدق بابك"، "ومن الحب ما قتل"، "الوحل"، "الخوافين"، "المرشد"، "لعبة الانتقام".

كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية، منها: "وسقطت أوراق الربيع"، "البقية تأتي"، "أبوالحسن"، "الفلاح"، "الراحلة"، "ملك اليانصيب"، "أشياء لا ننساها".
وقالت ابنته في لقاء سابق لها مع الإعلامي أحمد شوبير، إن القضية التي أشيع أنها بتهمة حيازة المخدرات، هي قضية ملفقة، خاصة أن والدها كان على خلاف مع شخصية سياسية مرموقة لفقت له هذه التهمة، واعتقل على إثرها، ولكن القضاء حكم بالبراءة بعد إثبات أن جميع الدلائل تنفي ما تم نشره بشأن اتجاره بالمخدرات.
 

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