متى يؤدي شرب الماء إلى الوفاة؟.. حسام موافي يُحذر من حالة خطيرة

يميل كثير من الأشخاص إلى شرب الماء بكثرة، خاصًة في فصل الصيف، مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك لترطيب الجسم والتخلص من الشعور بالعطش، دون وعي منهم أن هذه العادة تسبب لهم بعض المضاعفات الصحية.

في هذا الصدد، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من خطورة الإفراط في شرب الماء، حيث يؤدي إلى مضاعفات تصل إلى الوفاة.

قال موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدي البلد": "الكبد والكلى والقلب وجزء في المخ هي الأعضاء المسؤولة عن طرد المياه من الجسم".

وتابع: "يسبب دخول الماء إلى الجسم دون طردها الوفاة".

وأضاف: "أن الجسم السليم لا يستطيع تخزين الماء، إذ يعمل المخ والكبد والكلى والقلب، على إخراجها من الجسم، عن طريق البول والعرق والتنفس والبراز".

وأوضح: "أن خطورة الإصابة بالتسمم المائي يحدث للمرضى الذين لا يستطعيون إخراج المياه مثل مرضى الكلى والقلب والكبد، بسبب عدم قدرة أجسامهم على التخلص منها".

وأضاف: "يجب على هؤلاء المرضى شرب المياه، ما يُعادل البول + 500 سم ماء، لكن الشخص السليم يتناول بكميات معتدلة دون إفراط".