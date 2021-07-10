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مايا خليفة تنهار من البكاء .. شاهد السبب الصادم

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مايا خليفة
Native
السبت، 10-07-2021 09:04 م

ظهرت بطلة الأفلام الإباحية السابقة مايا خليفة، في فيديو منهارة من البكاء، بعد ان تسبب الشبه بينها وبين فتاة في تدمير حياة هذه الفتاة وتعرضها للتنمر بسببها.
وروت الفتاة تجربتها الأليمة مع التنمّر، لأنها تشبه ميا، على وقع كلمات أغنية "Cage the Elephant Cigarette Daydreams".
وظهرت الفتاة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تكشف فيه أنها لا ترتدي نظارتها لأن الشباب في المدرسة الثانوية يقولون إنها تشبه ميا.
وأضافت: "هذا يجعلني أشعر بعدم الارتياح... بدأت أتعرض للتنمّر عندما كانت أبلغ من العمر 13 عامًا".
ميا أعادت نشر الفيديو وهي تبكي، مُعلّقةً: "أنا آسفة جدًا. لم أعد أرتديها لهذا السبب"، فحصد الفيديو ملايين المشاهدات، وتفاعل العديد من المتابعين حول العالم مع قصة الفتاة المحزنة.
وكانت ميا باعت نظارتها الشهيرة، التي إرتدتها خلال عملها في الأفلام الإباحية بالمزاد، مقابل 100 ألف دولار أميركي، في محاولة لجمع الأموال للصليب الأحمر اللبناني، بعد إنفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
 

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