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شاهد.. وزير الأوقاف يبكي أمام قبر الرسول ويردد هذه الجملة

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الثلاثاء، 06-07-2021 10:02 ص

أظهر مقطع فيديو لحظة تأثر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته المسجد النبوي ضمن برنامج زيارته المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للبلدين في مجال الشؤون الإسلامية.
وقَدِم جمعة للسلام على رسول الكريم وصاحبيه -رضوان الله عليهما-، وقال وهو متأثرًا باكيًا من عِظَم الموقف وهيبة المكان: “نشهد أنك بلَّغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة”.
كما أستذكر أبياتًا لشاعر الرسول “حسان بن ثابت”، كان يتأثر بها كثيرًا حينما يقرؤها كثيرًا، وهنا عاش تفاصيلها.
واستمع وزير الأوقاف شرح عن الخدمات والمشروعات التطويرية الكبيرة التي شهدها المسجد النبوي في عهد الدولة السعودية، كما تعرَّف على الحجرات الشريفة، وقبر الرسول – صلى الله عليه وسلم.
 

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