مأذون يكشف حيلة ماكرة لزوجة لاكتشاف خيانة زوجها: الشيطان قعد يعيط

الأحد، 05-06-2022
09:07 ص
نشر المأذون الشرعي أحمد رفعت،
منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه عن أغرب قصة طلاق
له منذ 7
سنوات.
وقال في تدوينة عبر صفحته :
بقالي 7 سنين شغال مأذون اغرب حالة طلاق
جاتلي من ساعة ما اشتغلت .
وأضاف: الزوجين حضرو فا أنا
الطبيعي بسأل علي أسباب الطلاق
.. قالت الزوجة
علشان بيخوني فقولتلها حضرتك عندك
دليل بالكلام دا؟.
وأضاف: قالت لي أنا شكيت فيه
.. فالصبح وانا بلبسه الفانلة ( الملابس
الداخلية ) لبستهاله بالشقلوب ( بشكل خاطيء) ولما روّح وبيغير لقيته لبسها بالمعدول (بشكل صحيح ) فا أتأكدت إنه بيخوني.
وعلق المأذون ساخرا: خلتني
قومت من مكاني وصفقت لها وابليس رمي السيجارة وقعد يعيط.
وأضاف ساخرا: فا انا بنصح كل
راجل يخلي بالو من فانلاته و بوكسراته و شراباته علشان دول ملهمش ملة.