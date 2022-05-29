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شيرين ترد على عودتها لـ حسام حبيب وتحسم الأمر بكل جُرأة

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شيرين
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Teads
الأحد، 29-05-2022 11:35 ص

تردد سؤال حول حقيقة عودة الفنان شيرين إلى طليقها الفنان حسام حبيب، بقوة منذ بداية التحقيقات مع الفنان في النيابة العامة، بشأن اتهام المطربة له بالتعدي عليها وعلى بناتها بالسب والتهديد، واستغاثتها بالشرطة.

وردت شيرين بكل جرأة على السؤال من إحدى المتابعات لها، حيث تحدثت عبر خاصية "ستوري" في موقع "إنستجرام"، مع معجبيها.

وأجابت شيرين، على سؤال "أنت حقيقي رجعتي لحسام؟"، وقالت: "أساس الجواز والطلاق، الإشهار، ولو كنت رجعت، كنت هاقول".

وردا على متابعة قالت لها: "أنتي رجعتي لحسام وحامل ومش عايزة تقولي، بتعملي دعاية للألبوم بتاعك، أنا مصدومة فيكي"، قالت شيرين: "ربنا يهديكي، أنا ليه أعمل كل ده في السر".

المستشار جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، قال: "الفنان حسام حبيب، قال في التحقيقات: شيرين زوجتي، وأنا كنت قد انفصلت عنها في نوفمبر 2021 طلاقا على الإبراء، ثم بادرت إلى ردها بعد أسبوعين في حضرة شهود".

وتابع: "والنيابة قالت له هذا الرد تم في حضرة من؟ وقال الفنان: تم في حضرة 4 أشخاص حضروا هذا الرد، مؤكدا أنه ردها إلى عصمته شفويا، وطبعا يستطيع الرجل أن يراجع زوجته بالقول والفعل والإشارة".

وأضاف: "الفنان ردها، قدام أستاذ سعيد إمام مدير عام روتانا بالقاهرة، وأمام منصور الأحمدي محمد السائق الخاص بشيرين، وأمام سارة الطباخ مديرة أعمالها، وياسمين رضا، وأنه منذ هذا التاريخ يقيم معها إقامة دائمة كزوج في هذا البيت".

استكمل المحامي: "هذا هو قوله وأنا أنقل قوله في التحقيقات، ولذلك النيابة أمرت باستدعاء سارة الطباخ واستدعاء من تحدث عنهم في واقعة الادعاء بالزوجية".

 

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