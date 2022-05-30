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تستعين بعشيقها وأختها لتأديب زوجها.. والنهاية صادمة

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تستعين بعشيقها وأختها لتأديب زوجها.. والنهاية صادمة

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Native
Teads
الإثنين، 30-05-2022 10:39 ص


أقدمت زوجة على قتل زوجها بمساعدة عشيقها وشقيقتها أمام أطفالها بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

وقال شقيق الضحية، إن الزوجة اشترت سكينا ومجموعة من أدوات التعذيب، ثم وضعت المخدر لزوجها في القهوة، وفق "العربية نت".

وأشار:"عندما شربها الزوج وبدأ أثر المخدر يظهر عليه، ربطته الزوجة بمساعدة عشيقها بالجنازير، ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح والتعذيب باستخدام سكين، حتى تخلصوا منه في النهاية بإلقائه من البلكونة".

وأبان أن الأطفال شاهدوا الواقعة بأعينهم وأنهم يمرون الآن بحالة نفسية سيئة، فيما اعترفت المتهمة بجريمتها مبررة أنها فعلت ذلك كي تأخذ الأطفال من الزوج.

ومن جهته، ذكر نجل الضحية البالغ من العمر 5 سنوات، أن والدته، وبمساعدة رجل آخر، عذبوا والده وضربوه ثم ألقوا بجثته من الشرفة.
 

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