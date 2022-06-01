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زوج سيدة الدقهلية التي قتلت أطفالهما الثلاثة يفاجئ الجميع: ادعو لمراتي

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الأربعاء، 01-06-2022 01:33 م

فاجأ زوج سيدة الدقهلية التي ذبحت أبنائها الثلاثة، الجميع أثناء صلاة الجنازة على أطفاله مطالبًا بالدعاء لزوجةه بالرحمة والمغفرة.
وعن سبب ارتكاب زوجةه الجريمة في الواقعة التي هزت الجميع بمحافظة الدقهلية، أكد عدم وجود أي خلافات بينه وبين زوجةه، قد تكون دفعتها لمثل هذه الفعلة.

وطالب الزوج أهالي قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية التي شهدت الجريمة، بالدعاء لزوجةه بالرحمة والمغفرة، وأكد أيضا أن الأم القاتلة كانت أحرص الناس على أبنائه.

كما ناشد عبر مكبّر صوت أثناء جنازة أطفاله الناس للدعاء للأطفال بالرحمة ولزوجةه بالرحمة والغفران.

وكان الزوج قد عاد من السعودية بعد 6 أشهر من العمل ليحضر جنازة أطفاله، في حين تتلقى الأم القاتلة الرعاية الصحية بمستشفى المنصورة الدولي بالعناية المركزة رغم استقرار حالتها.

وقد اعترفت الأم بارتكاب الواقعة، زاعمة أن السبب وراءها كان "اكتئاب ما بعد الولادة"، وأكدت الأم أنها بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة، انتابها اكتئابٌ شديد عقب إنجابها طفلها الأخير، ما دفعها للتفكير في التخلص من صغارها البالغ عمرهم 10 سنوات و5 سنوات و3 أشهر ومن ثم الانتحار.
 

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