اللاجئة الأوكرانية التي خطفت بريطانيًا من زوجته تخرج عن صمتها

الثلاثاء، 24-05-2022
03:07 م
كشفت اللاجئة
الأوكرانية
التي خطفت رجلًا بريطاني
ًا من زوجة
ه وأوقعته في حبها، بعد استضافتهم لها في منزلهم، عن خوفها من أن الأسر البريطاني
ة لن تقبل النساء الأوكرانيات خوفا من تكرار تجربتها.
وقالت الأوكرانية
، صوفيا كاركاديم، البالغة من العمر 22 عامًا، في حوارها لصحيفة "ذا صن": "أنا لست حقيرة، ولم أخطط أبدًا للدخول إلى منزلهما وأخذ توني بعيدًا عن لورنا".
وأضافت صوفيا: "أحببت هذه العائلة، وقضيت الكثير من الوقت مع لورنا وحاولت مساعدتها، لكنها كانت تعاني من ازدواج في الشخصية، شكوكها المستمرة والتوتر، كل ذلك زاد من تقاربنا أنا و توني".
وتابعت: "هي من اختلقت هذا الوضع بافتراض أن شيئا ما كان يحدث حين لم يكن كذلك".
وواصلت: "لقد دُمرت علاقتهما قبل وقت طويل من وصولي، كل ما حصل ليس من صنعي، لقد قال والداي إنهما يشعران بالخجل ولا يستطيعان حتى الخروج بسببي، يقولون إنه بسببي".
وأكملت صوفيا: "لن يقبل أحد في المملكة المتحدة الأوكرانيين، سوف تفكر كل عائلة بريطاني
ة الآن، أنه لا يمكنني قبول لاجئة
لأنها ستنتزع زوجي مني".
وأشارت إلى أنها كانت سعيدة ببدء حياة جديدة في المملكة المتحدة، معلقة: "كنت سعيدة، لكن منذ اليوم الأول شعرت بشيء غير سار من لورنا، اشتكت في كل يوم، وزادت غيرتها من الوقت الذي نقضيه وتوني معًا".
واستكملت: "كل ليلة كانت تسأل توني، لماذا تبقى معها في الطابق السفلي في المساء؟"، ولما لا؟ أردت التواصل مع شخص ما، أردت أن أكون بين الناس".
يشار إلى أن البريطاني
، توني جارنيت، حارس الأمن 29 عامًا، وشريكته لورنا، 28 عامًا، استقبلا "صوفيا كركديم" لاجئة أوكرانية
في بداية شهر مايو، ولكن بعد 10 أيام فقط، هرب الأول مع اللاجئة
.