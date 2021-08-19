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بوسي شلبي تنشر مقطع رقص لـ نهال عنبر: ده انحراف

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نهال عنبر
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الخميس، 19-08-2021 09:28 ص
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من كواليس مسرحية “زقاق المدق”، فيما تؤدي الفنانة نهال عنبر وصلة رقص داخل "بروفة".
وعلقت “بوسي” بسخرية على مقطع الفيديو الذي أظهر مشهد رقص للفنانة نهال عنبر ، قائلة :”ده انحراف نهال عنبر، وبوظتوا عقيلة راتب معقولة عقيلة راتب بترقص يا جماعة”.
هذا وتقدم الفنانة نهال عنبر دور أم حميدة، حيث تجسد دور حميدة، دنيا عبدالعزيز، بطلة رواية زقاق المدق والتي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيتم عرضها خلال الأيام القادمة.
 

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