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لماذا لم يتبرأ يوسف شعبان من «حمام الملاطيلي» قبل وفاته؟ (فيديو)

يوسف شعبان
يوسف شعبان
 
السبت، 06-03-2021 07:01 م محمد فضل
رحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا، في 28 فبراير 2021 بعد صراع مع كورونا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد جوانب خفية على البعض في حياة الفنان الراحل والذي كانت بداياته في الستينيات الأكثر صعوبة كونه تواجد في عصر النجوم

وفي الفيديو، يكشف عن سر تعمده الرسوب في الكلية الحربية، ليمتهن الفن لكنه اصطدم بأسرته التي أجبرته على دخول كلية الحقوق.

كما يوثق الفيديو، الفيلم الذي جسد فيه شخصية "مثلي الجنس" في "حمام الملاطيلي" والذي تم منعه من العرض، كما يكشف سر عدم ندم الفنان الراحل على هذا الفيلم وعدم إعلان تبرئه منه، بخلاف الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وفي الفيديو قصة زواجه ثلاث مرات إحداهم، من ابنة امبراطورة إيران.

 

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