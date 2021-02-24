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نقل يوسف شعبان إلى العناية المركزة بعد تمكن «كورونا» منه

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يوسف شعبان
 
الأربعاء، 24-02-2021 09:55 ص المصريون

أكدت نقابة المهن التمثيلية، أنه تم نُقل الفنان الكبير يوسف شعبان، إلى العناية المركزة بمستشفى العزل في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة في مصر، وذلك على إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت النقابة، أنها تابعت الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، على مدار الساعات الماضية، حيث تبينت إصابته بفيروس كورونا، بعد تعرضه لأزمة تنفسية حادة.
وتواصلت النقابة مع أسرة يوسف شعبان، بإرسال سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء إدخاله إلى العناية المركزة للعمل على تحسين حالته الصحية بعد معاناة مع التنفس.
 

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