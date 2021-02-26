صحته متدهورة.. تطورات حالة يوسف شعبان داخل العزل

الجمعة، 26-02-2021
08:18 م
الطيب حسين
كشف مصدر طبي تطورات حالة الفنان يوسف شعبان
، عقب إصابته بكورونا
.
وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم إن حالته الصحية غير مستقرة.
وأوضحبحسب "روسيا اليوم" أن شعبان داخل العزل
في الوقت الحالي بمستشفى العجوزة، وحالته تدهورت بشكل مفاجئ، ما جعلهم يضعونه على أنبوبة حنجرية من أجل انتظام حالة التنفس.
وأشار المصدر الطبي إلى أن يوسف شعبان
دخل المستشفى وهو يعاني من خلل في وظائف الكلى، وأنها أثرت عليه في الوقت الحالي، ما جعل الفريق المعالج له يعطيه بعض الأدوية من أجل محاولة علاج هذا الخلل، حسب الصحيفة.