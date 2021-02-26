السبت 27 فبراير 2021
توقيت مصر 10:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرشوا بزوجته في شوارع الإسكندرية.. شاهد ما فعله بهم

سر اختباء عادل إمام من "مرسي" في الحمام

هاشتاج #كلنا_محمد_بن_سلمان.. يتصدر تويتر

التحالف يعلن عن تدمير طائرة مسيرة استهدفت السعودية

كاميرا مراقبة توثق فيديو صادم.. طفل يحاول الهرب من كلب فدهسه ميكروباص

عمرو أديب يشكر «السيسي» و«بن سلمان»: «اطمنوا عليّ» (فيديو)

أول تعليق بعد وفاة فنان كويتي شهير عقب حصوله على لقاح كورونا

ضاحي خلفان يفجر مفاجأة عن سعود القحطاني

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ارتفاع إصابات كورونا في الكويت.. وتسجل هذا الرقم

ADS
 

صحته متدهورة.. تطورات حالة يوسف شعبان داخل العزل

20190501_010350_1873
صحته متدهورة.. تطورات حالة يوسف شعبان داخل العزل
 
الجمعة، 26-02-2021 08:18 م الطيب حسين


كشف مصدر طبي تطورات حالة الفنان يوسف شعبان، عقب إصابته بكورونا.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم إن حالته الصحية غير مستقرة.

وأوضحبحسب "روسيا اليوم"  أن شعبان داخل العزل في الوقت الحالي بمستشفى العجوزة، وحالته تدهورت بشكل مفاجئ، ما جعلهم يضعونه على أنبوبة حنجرية من أجل انتظام حالة التنفس.

وأشار المصدر الطبي إلى أن يوسف شعبان دخل المستشفى وهو يعاني من خلل في وظائف الكلى، وأنها أثرت عليه في الوقت الحالي، ما جعل الفريق المعالج له يعطيه بعض الأدوية من أجل محاولة علاج هذا الخلل، حسب الصحيفة.
 

إقرأ ايضا

Capture

تحرشوا بزوجته في شوارع الإسكندرية.. شاهد ما فعله بهم

Capture

كاميرا مراقبة توثق فيديو صادم.. طفل يحاول الهرب من كلب فدهسه ميكروباص

d5293b7d24c77bc7a3d21ede0c60189e

عمرو أديب يشكر «السيسي» و«بن سلمان»: «اطمنوا عليّ» (فيديو)

أخبار متعلقة

1045168117_0_123_1431_898_1000x541_80_0_0_1072c2631e9d2bc2fbc9f64809abf1b9

نقل يوسف شعبان إلى العناية المركزة بعد تمكن «كورونا» منه

20200321_1584810427-640

صدمة في الكويت بعد تصريحات الوزير

4408AF59-2400-4E80-A143-C09056BDE2BD

مالا تعرفه عن «الراقصة المحتشمة» التي ماتت اليوم بكورونا

الراقصة دينا

الراقصة دينا تتخذ قرارا صعبا رفقة طبيبها بعد تدهور صحتها بسبب كورونا

266634

بيان عاجل من «أمانة جدة» بسرعة الإبلاغ عن هذا الأمر

الأم

صور.. لماذا يتغير لون لبن الأم بعد إصابتها بكورونا؟