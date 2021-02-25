وفاة مشاري البلام بـ«كورونا» ومي العيدان تتهم فنانة شهيرة

الخميس، 25-02-2021
08:09 م
محمد فضل
توفي الفنان الكويتي مشاري البلام
، اليوم الخميس، بعد أيام
من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا
المستجد.
ونشر الفنان حسن البلام، قريب مشاري، على حسابه الرسمي في
إنستغرام، صورة للراحل مرفقة بتعليق ”إنا لله وإنا إليه راجعون“.
وكانت
الإعلامية الكويتية مي العيدان، وجهت اتهامات لفنانة عربية لم تسمها، بأنها السبب وراء
إصابة الفنان الكويتي مشاري البلام
بفيروس كورونا
.
ونشرت
مي العيدان تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "مشاري
البلام لم يصب بكورونا
بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا
، بل إن الحقيقة
تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى"..
وأوضحت
أن "هذه الفنانة كانت مصابة بكورونا
واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها".
وقالت
:" حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام
بفايروس كورونا
الناس تضن انه أصيب
بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه
قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها
كورونا
انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج".
ونشرت
العيدان صورة لتغريدتها عبر حسابها في إنستغرام، معلقة عليها بالقول: "هذه الحقيقه
المرة.. ضميرك الحين مرتاح.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك مليار مرة".
ورغم
إفصاح مي العيدان عن الشخص، الذي تقصده في التغريدة، إلا أن رواد التواصل الاجتماعي
تداولت اسم الفنانة الكويتية غدير السبتي. لتخرج الأخيرة للرد على الاتهامات في مقطع
فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات".
وقالت
غدير السبتي: "لست معدومة الضمير، ومن يتهمني بأني مصابة بكورونا
، ليس الطبيب
الذي فحصني كي يكون لديه علم بإصابتي".
وأضافت:
"عيب وقفوا بس إشاعات.. أنا مشاري البلام
هو اللي دق عليّ.. نتيجته طلعت قبلي
وقالي روحي افحصي لأني فيني كورونا
"، مشيرة إلى أنها حاولت الاتصال بمي العيدان
أكثر من مرة إلى أنها لم تجب على اتصالاتها.
وتابعت:
"سواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو مشاري، عادي هذا مرض مو معروف مين بيعدي مين".
ونقل
الفنان الكويتي مشاري البلام
، السبت الماضي، إلى العناية المركزة، إثر تدهور وضعه الصحي
جراء الإصابة بفيروس كورونا
المستجد "كوفيد-19".