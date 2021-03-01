يوسف شعبان.. مُنع فيلمه من العرض وتزوج ابنة امبراطورة إيران (فيديو)
يوسف شعبان
الإثنين، 01-03-202109:08 م
رحل الفنان
الكبير يوسف شعبان في 28 فبراير 2021 بعد صراع مع كورونا.
وتداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد جوانب خفية على البعض في حياة الفنان الراحل
الذي ترك أعمالًا فنية كثيرة ومتنوعة، والذي كانت بداياته في الستينيات الأكثر صعوبة كونه تواجد في عصر
النجوم
وفي الفيديو،
يكشف عن سر تعمده الرسوب في الكلية الحربية، ليمتهن الفن لكنه اصطدم بأسرته التي
أجبرته على دخول كلية الحقوق.
كما يوثق
الفيديو، الفيلم الذي جسد فيه شخصية "مثلي الجنس" في "حمام
الملاطيلي" والذي تم منعه من العرض، كما يكشف سر عدم ندم الفنان الراحل على
هذا الفيلم، بخلاف الفنانة المعتزلة شمس البارودي.
وفي الفيديو قصة
زواجه ثلاث مرات إحداهم، من ابنة امبراطورة إيران.