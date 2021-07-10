لقاء الخميسي تثير الجدل بالمايوه رفقة أبنائها في حمام السباحة

السبت، 10-07-2021
11:40 ص
أثارت الفنانة لقاء الخميسي
، الجدل بين متابعيها على
موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إثر نشر فيديو من عطلتها الصيفية، ظهرت
فيه مرتدية المايوه
بإحدي حمامات السباحة بصحبة أولادها.
وقامت لقاء الخميسي
بآداء حركة موحدة رفقة أبنائها،
الأمر الذي لم يلق إعجاب بعض متابعيها ووجهوا لها انتقادات، فيما أبدى البعض
إعجابه بأسرتها وبروح المرح بينهم.
جدير بالذكر انه شاركت لقاء الخميسي
في مسلسل "ضد الكسر"
الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج،
ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي
، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما،
من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال
العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.