الخميس 30 سبتمبر 2021
توقيت مصر 17:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن عن إجراء عاجل بشأن دفن الموتى في العاصمة الرياض

تصوير وابتزاز.. استدراج رجل وامرأتين داخل شقة في مكة والأمن يحررهم

محاكمة الفنانة سارة التونسي ومطالبتها بتعويض 10 مليون جنيه

تقرير جنوب أفريفي يفجر مفاجأة بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي

سيدة تتخلص من حياتها تحت عجلات المترو

ذبح العجل للمعازيم ومات.. وفاة عريس ليلة زفافه يفجع البحيرة

هيفاء وهبى تستعرض أنوثتها بأجرأ إطلالة داخل الأسانسير

الكشف عن عقوبة قاتل الفتاة التي أمر «السيسي» بعلاجها

في النار.. الإفتاء ترد على سؤال فتاة وتحسم حكم المنتحر

تسريب يفضح فنانة شهيرة: أقمت علاقة مع 36 رجلًا بينهم فنانين وسياسيين

ADS
 

كويتي يهتك عرض فتاة روسية: أنا مجنون.. والمحكمة تصدمه

2014-635313737788876280-887
ا
Native
الخميس، 30-09-2021 09:59 ص

أصدرت “محكمة الجنايات” الكويتية؛ حكمًا بسجن مواطن كويتي 15 عامًا بعد اتهامه بأنه “هتك عرض فتاة روسية بالإكراه وسط محافظة حولي.
وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية؛ فإن المتهم الذي ادعى “الجنون” خلال التحقيقات حاول الاعتداء جنسيًا على الروسية أثناء ممارستها للرياضة في ممشى داخل منطقة سلوى.
واتهمت النيابة العامة، الجاني بأنه حاول إغتصاب الضحية بعدما قام بتكتيف يديها وضربها بشكل مبرح لشل حركة مقاومتها، وذلك بالإستناد إلى تقرير الطبيب الشرعي.
جدير بالذكر أن المعتدي حاول إنكار التهم الموجهة إليه، زاعمًا أنه غير مدرك لأفعاله وتصرفاته كونه مصاب بمرض نفسي، إلا أن التقارير المتوفرة لدى المحكمة أثبتت سلامة قواه العقلية أثناء ارتكابه للجريمة.
 

إقرأ ايضا

37dc9bca-befunky-collage-4

محاكمة الفنانة سارة التونسي ومطالبتها بتعويض 10 مليون جنيه

201807021045254525

سيدة تتخلص من حياتها تحت عجلات المترو

70377-تحول-الفرح-لمأتم-1

ذبح العجل للمعازيم ومات.. وفاة عريس ليلة زفافه يفجع البحيرة

أخبار متعلقة

7p1lD

محكمة كويتية تعلن قرارها بشأن الفنانة الشهيرة في «الفيديو الإباحي»

مرتضى-منصور-1600x1000-1

صدور حكم قضائي ضد مرتضى منصور

851

المحكمة تصدر حكمها على فتاة « كائن الهوهوز»

resize1632040231637

حد كان مديني قرص جنسي.. اعترافات صادمة لإمام مسجد هتك عرض طفلة

Capture

صادم.. كويتي يضبط زوجته تخونه مع 13 رجلًا

Capture

الحكم بإعدام مسؤول سابق بمجلس الوزراء