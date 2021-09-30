كويتي يهتك عرض فتاة روسية: أنا مجنون.. والمحكمة تصدمه

الخميس، 30-09-2021
09:59 ص
أصدرت “محكمة
الجنايات” الكويتي
ة؛ حكمًا بسجن مواطن
كويتي
15 عامًا بعد اتهامه بأنه “هتك عرض فتاة روسية
بالإكراه وسط محافظة حولي.
وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتي
ة؛ فإن المتهم الذي ادعى “الجنون”
خلال التحقيقات حاول الاعتداء جنسيًا على الروسية أثناء ممارستها للرياضة في ممشى داخل
منطقة سلوى.
واتهمت النيابة العامة، الجاني بأنه حاول إغتصاب الضحية بعدما
قام بتكتيف يديها وضربها بشكل مبرح لشل حركة مقاومتها، وذلك بالإستناد إلى تقرير الطبيب
الشرعي.
جدير بالذكر أن المعتدي حاول إنكار التهم الموجهة إليه، زاعمًا
أنه غير مدرك لأفعاله وتصرفاته كونه مصاب بمرض نفسي، إلا أن التقارير المتوفرة لدى
المحكمة
أثبتت سلامة قواه العقلية أثناء ارتكابه للجريمة.