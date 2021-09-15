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صادم.. كويتي يضبط زوجته تخونه مع 13 رجلًا

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ارشيفية
Native
الأربعاء، 15-09-2021 01:14 م

قضت المحكمة المدنية في الكويت بإلزام زوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار وذلك عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت بهم، بعد أن ضبطها تتواصل مع 13 رجلا برسائل وصور إباحية تؤكد وجود لقاءات جسدية بينها وبينهم.
وتتلخص دعوى المحامية بأن موكلها اكتشف أن زوجةه لديها هاتفا آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلا وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية، ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.
وبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار كويتي طالبت المحامية بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم، وصورة من إشهار المخالعة فضلا عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.
 

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