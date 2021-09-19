حد كان مديني قرص جنسي.. اعترافات صادمة لإمام مسجد هتك عرض طفلة

الأحد، 19-09-2021
12:02 م
أقر محفظ
قرآن وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، بهتك عرض طفلة
عمرها 11 عامًا،
داخل بيته بعد انتهاء حصة تحفيظ القرأن بمدينة طلخا في الدقهلية.
وقال إمام المسجد خلال تحقيقات النيابة:”بصراحة أنا عملتها في آخر عام 2019
مع البنت، لكن أنا مش مسؤول عن إصابتها في تقرير مصلحة الطب الشرعي”، حسب صحيفة
الوطن.
وأوضح:”البنت كانت فوق لوحدها بتجيب مياه، فأنا شفتها واقفة قصاد باب غرفة
النوم، الشيطان أغراني وقمت بهتك عرض
ها بالملامسة، وبعد كده مشيت والموضوع ده حصل
بعد ما الطلبة مشيوا من الدرس وده اللي حصل بالضبط وقتها”.
وتابع:”وده بسبب إن فيه حد كان مديني قرص جنسي قبلها بيوم، ولما شفت البنت
فوق في الأوضة الفكرة جات لي في ساعتها وقلت محدش هياخد باله”.