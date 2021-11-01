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«كلوب» ينشر صورة نجمي ليفربول أثناء صلاتهما في المسجد.. أين «صلاح»؟

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ماني
Native
الإثنين، 01-11-2021 10:29 ص

نشر المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، صورة لكل من: ساديو ماني و إبراهيما كوناتي، لاعبا ليفربول، من داخل مسجد في ليفربول أثناء أدائهما الصلاة.
وعلق كلوب على الصورة :" ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في مسجد في ليفربول"، فيما تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعادوا نشر الصورة عن النجم المصري محمد صلاح قائلين :" أين محمد صلاح؟".
على الجانب الآخر، قالت تقارير صحفية إن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يفكر في ضم مهاجم من  ريال مدريد خلال انتقالات يناير المقبلة.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كلوب مُعجب بالدولي الصربي لوكا يوفيتش مُهاجم فريق ريال مدريد.
وقالت الصحيفة إن كلوب أخبر النادي أنه يرى أن يوفيتش سيكون حلًا جيدًا لـ ليفربول في يناير القادم.
وانتقل البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف ريال مدريد ولم يحظ اللاعب الصربي بفرصة المشاركة الأساسية مع ناديه الإسباني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.
وخاض يوفيتش 32 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

 

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