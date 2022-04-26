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كريم قاسم يكشف السبب الحقيقي لاعتزال توفيق عبدالحميد التمثيل

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الثلاثاء، 26-04-2022 01:01 م

عبر الفنان كريم قاسم عن سعادته الكبيرة في مشاركة الممثل توفيق عبد الحميد في مسلسل "يوتيرن"، الذي يعرض حاليا ضمن المورسم الدرامي الرمضاني 2022.

وكشف قاسم أن قرار اعتزال توفيق عبد الحميد كان مفاجئاً وعلق على اتهام ريهام حجاج أنها السبب في اعتزاله وقال: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، كلنا اتخضينا لما شفنا الخبر في هذا التوقيت، لكن أنا متفهم جدًا سبب اتخاذه هذا القرار، خاصة وأن ظروف العمل في العصر الذي نعيشه تتطلب تصوير الكثير من المشاهد في يوم واحد".
وتابع حديثه في تصريحات صحفية: "نقوم بتصوير مشاهد كثيرة في اليوم الواحد، وأقل يوم عمل يمتد لـ16 ساعة، وهناك أيام سيصل تصوير فيها 20 ساعة، أنا شاب وبعد الانتهاء أذهب للعلاج بسبب ظهري والتغذية، لذلك تفهمت سبب قراره، خاصة وأنه يعاني من مشاكل صحية، ويتعب كثيرًا في التصوير، لكن أتمنى أن يتراجع".
 

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