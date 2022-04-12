السبب الحقيقي لإعلان توفيق عبدالحميد اعتزال الفن نهائيًا بشكل مفاجئ

الثلاثاء، 12-04-2022
09:29 ص
فاجأ الفنان
توفيق عبد الحميد الوسط الفني والجمهور بالإعلان عن اعتزال
التمثيل، عقب انتهاء
مسلسل يوتيرن، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد عودته للفن مرة أخرى عقب سنوات من
الابتعاد بسبب تجاهله.
وكتب عبد
الحميد، عبر حسابه على فيس بوك، أنه قرر أن يكون مسلسل «يوتيرن» الذي يتم عرضه
خلال شهر رمضان الجاري، هو العمل الأخير قبل الاعتزال
، مضيفا: "أيام معدودة
وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال
التمثيل
نهائيا".
وانهالت
التعليقات والاتهامات للفنان
ة ريهام حجاج
بأنها الشبب في قرار الفنان
توفيق
عبدالحميد، إلا أنه خرج وشدد على أن الاعتزال
يأتي لأسباب صحية، وتابع: «قرارى
سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به، وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام».
وأوضح عبد
الحميد، أنه لا صحة لما تداول عن مشكلات بينه وبين بطلة المسلسل الفنان
ة ريهام
حجاج، مشددا على أن علاقته بالجميع طيبة.
وكتب تعليقا على
الأمر بقوله: "علاقتي بريهام حجاج
طيبة جدا، وهي فعلا بمثابة ابنتي، والموضوع
له علاقة بحالتي الصحية، لأنها تستحق مني الاهتمام".
وسبق للفنان
توفيق عبد الحميد، أن أشاد قبل أيام بعدد من أبطال مسلسل "يو تيرن" الذي
يشارك في بطولته وكتب: "أربعة لم يكن لى سابق معرفة بهم قبل يوتيرن، لكنهم
يستحقون الإشادة والدعم، نانسى صلاح وهلا السعيد ومحمود حجازى وأيمن القيسوني، أنا
شخصيا مستمتع بأدائهم".
وجاء رد ريهام
حجاج عبر حسابها على فيس بوك ليقطع الشك باليقين، وكتبت: "ربنا يديك الصحة
والعافية، وتنور الشاشة دايما يا توفي".