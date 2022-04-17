أشرف زكي مهاجمًا حلا شيحة: «غلطت لما سمحت إنها ترجع»

الأحد، 17-04-2022
12:41 م
هاجم أشرف زكي نقيب
الممثلين، الفن
انة المعتزلة حلا شيحة
، معبراً عن ندمه الكبير على السماح لها
للعودة إلى الفن
سابقاً، معتبراً أن أسلوبها في الاعتزال
لم يكن جيد، وقال:
"أنا غلطت لما سمحت أنها ترجع، في ناس اعتزلت في هدوء".
وقال في حوار مع
الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" الذي يعرض على قناة
"المحور"، رداً على سؤال بسمة حول إمكانية استمرار الفن
انات المعتزلات
في الانتساب إلى نقابة المهن التمثيلية: "على حسب رغبتهم في ناس بيشوفوا أن
رسالتهم خلاص لكن هل نقبل أن حد يقول الفن
حرام وبعدين يرجع، لا يوجد بعد شادية".