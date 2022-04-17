الأحد 17 أبريل 2022
توقيت مصر 21:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كاف: الأهلي ضيع فوزًا كبيرًا على الرجاء

«هموِّت نفسي».. حمو بيكا يبكي على الهواء: أنا موجوع وتعبان

شيرين ترد على إمكانية ارتداء الحجاب وسر مكالمة محمد صلاح

صدمة.. هجوم مسلح على فريق عمل مسلسل«بطلوع الروح» في لبنان واختطاف أحدهم

تستدرج شبابًا لمنزلها وزوجها يصورهم في أوضاع غير أخلاقية

سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية

يوتيوب يحذف إعلان محمد منير والشاب خالد لـ«بنك القاهرة» بسبب محمد رحيم

أشرف زكي مهاجمًا حلا شيحة: «غلطت لما سمحت إنها ترجع»

هالة سرحان: صدام حسين هددني بالقتل لهذا السبب

خالد الغندور يسخر من الأهلي بعد فوزه على الرجاء

ADS
 

أشرف زكي مهاجمًا حلا شيحة: «غلطت لما سمحت إنها ترجع»

download
ا
Native
Teads
الأحد، 17-04-2022 12:41 م
هاجم أشرف زكي نقيب الممثلين، الفنانة المعتزلة حلا شيحة، معبراً عن ندمه الكبير على السماح لها للعودة إلى الفن سابقاً، معتبراً أن أسلوبها في الاعتزال لم يكن جيد، وقال: "أنا غلطت لما سمحت أنها ترجع، في ناس اعتزلت في هدوء".
وقال في حوار مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" الذي يعرض على قناة "المحور"، رداً على سؤال بسمة حول إمكانية استمرار الفنانات المعتزلات في الانتساب إلى نقابة المهن التمثيلية: "على حسب رغبتهم في ناس بيشوفوا أن رسالتهم خلاص لكن هل نقبل أن حد يقول الفن حرام وبعدين يرجع، لا يوجد بعد شادية".
 

إقرأ ايضا

625b8de04236046c376c5ca9

«هموِّت نفسي».. حمو بيكا يبكي على الهواء: أنا موجوع وتعبان

17-04-22-678808428

شيرين ترد على إمكانية ارتداء الحجاب وسر مكالمة محمد صلاح

133-234726-series-baloo-rouh-ramadan-2022_700x400

صدمة.. هجوم مسلح على فريق عمل مسلسل«بطلوع الروح» في لبنان واختطاف أحدهم

أخبار متعلقة

Capture

«شنطة فلوس».. أشرف زكي يكشف لأول مرة ما فعله معه أحمد عز وأحمد السقا في أزمته

تنزيل

السبب الحقيقي لإعلان توفيق عبدالحميد اعتزال الفن نهائيًا بشكل مفاجئ

380865_0

سعد الصغير: «ربنا مش راضي عني عشان لسه بغني»

5172391-1735393700

فنانة شهيرة تكشف قيمة الإعلان على صفحتها وسبب ابتعادها عن التمثيل

135-132548-mayar-albeblawy-cries-because-video_700x400

فنانة شهيرة تنهار على الهواء بسبب مشهد لها: مش عايزة افتكر تاريخي الأسود

y

فنانة شهيرة.. سر عودة توفيق عبدالحميد للتمثيل بعد 12 عامًا