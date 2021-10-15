قرار غريب من الموسيقيين عن غناء محمد رمضان في الجونة

الجمعة، 15-10-2021
01:37 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثار قرار نقابة الموسيقيين
ضجة علي مواقع التواصل بعد تصريحها بأن قرار
منع الغناء بفلاشة
لا ينطبق علي الفنان محمد رمضان
.
وصرح الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية أن قرار منع
الغناء بفلاشة
علي المسرح وضرورة تواجد 8 موسيقيين علي الأقل برفقة الفنان، لا
ينطبق علي الفنان محمد رمضان
، لأنه فنان استعراضي وليس مطرب غنائي.
و أضاف أن أغاني محمد رمضان
تعتمد علي الاستعراض وليس علي الغناء، وهذا ليس
عمله وهو طالع يعمل" شو " مش أكتر".
وكان الفنان محمد رمضان
أحيا مهرجان الجونة
السينمائي 2021 في دورته
الخامسة، يرافقه النجم العالمي من أصل مغربي، ريد وان، علي طريقة البلاي باك.