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قرار غريب من الموسيقيين عن غناء محمد رمضان في الجونة

محمد رمضان
محمد رمضان
Native
الجمعة، 15-10-2021 01:37 م متابعات- أمينة عبد العال
أثار قرار نقابة الموسيقيين ضجة علي مواقع التواصل بعد تصريحها بأن قرار منع الغناء بفلاشة لا ينطبق علي الفنان محمد رمضان.
وصرح الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية أن قرار منع الغناء بفلاشة علي المسرح وضرورة تواجد 8 موسيقيين علي الأقل برفقة الفنان، لا ينطبق علي الفنان محمد رمضان، لأنه فنان استعراضي وليس مطرب غنائي.
و أضاف أن أغاني محمد رمضان تعتمد علي الاستعراض وليس علي الغناء، وهذا ليس عمله وهو طالع يعمل" شو " مش أكتر".
وكان الفنان محمد رمضان أحيا مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة، يرافقه النجم العالمي من أصل مغربي، ريد وان، علي طريقة البلاي باك.
 

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