يذبح زوج شقيقته.. مشهد مسلسل الأسطورة يتكرر في الزاوية الحمراء

الأربعاء، 06-10-2021
11:29 ص
يبدو أن المشهد التمثيلي في مسلسل الأسطورة
بطولة الفنان
محمد رمضان
عندما قام بقتل زوج شقيقته عقب الاعتداء عليها يتحول إلى حقيقة على أرض
الواقع، بعد أن أقدم شاب على قتل شقيق زوجته ذبح
اً بسبب تعديه عليها بالضرب في الزاوية
الحمراء ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
وتفصيلاً، تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا يفيد بوصول
عامل مصاب بجرح ذبح
ي بالرقبة وعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة
أثناء إسعافه.
فيما اتضح أن الجثة للمدعو إسلام عادل محمدين بالعقد الثالث
من العمر، وبعد فحصه تبين إصابته بجرح ذبح
ي بالرقبة 3 طعنات في البطن والصدر.
وأشارت التحريات، أن خلافا وقع بين المجني عليه وزوجته وقام
بالتعدي بالضرب عليها، موضحة أن الزوجة اتصلت بشقيقها تستنجد به من ضرب زوجها لها.
ولفتت إلى أن شقيق الزوجة ذهب إلى شقيقته وقام بالتشاجر مع
المجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.