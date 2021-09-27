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حمو بيكا: انا أحسن مطرب في مصر ومحمد رمضان مشاهداته «فيك»

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حمو بيكا
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الإثنين، 27-09-2021 10:13 ص
اعتبر مطرب المهرجانات حمو بيكا، أنه أهم مطرب مهرجانات حاليا في مصر، موضحا رأيه في الفنان محمد رمضان كمغني.
وقال بيكا خلال تصريحات تليفزيونية: “أهم مطرب مهرجانات في مصر هو حمو بيكا، وأنا صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس، وأن أهم مطرب مهرجانات بعده هو “نور التوت”.
وعن رأيه في غناء محمد رمضان قال: “بيأدي كويس، ومش بالصوت هو مؤدي” موضحا أنه يرى نفسه أكثر كفاءة في الغناء، ويحقق نسبة مشاهدات أعلى من رمضان.
وأضاف: “متكلمنيش عن واحد عنده في قناته 15 مليون، استخدم الفانز بتاعه بتاع التمثيل للغناء تعالى نديله قناة من الصفر ينزل عليها أغنية، وأنا قناة من الصفر أنزل عليها أغنية، هنا نحكم”.
وتابع: “هو بيمول الأغنية بتاعته بفلوس عشان تركب الترند، ومشاهداته نصها فيك (مزورة) لكن إحنا مش بنمول بفلوس”، لافتا إلى أن “هذه الطريقة ليست صحيحة في جلب المشاهدات”.
 

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