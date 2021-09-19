حمو بيكا: «حسن شاكوش عايش دور محمد رمضان ومحدش بيحبه»
بيكا
Native
الأحد، 19-09-202110:38 ص
قال حمو بيكا مغني المهرجانات، إن زميله حسن شاكوش لا يعيطه قيمته الفنية
في البرامج، على الرغم من أن هناك كليبات من إنتاجه، متابعا : "مش بيسأل عليا
لو قعدت مليون سنة".
وأضاف حمو بيكا، خلال لقائه في برنامج " الترابيزة " ، والمذاع
على فضائية " الشمس" ، ومن تقديم الإعلامية أميرة بدر، حسن شاكوش مش
إنسان يتعاتب أنه مبيسألش عليا، على الرغم أننا عملنا 5 أغاني ومتعلقين ومش عايزين
ينزلوا .
وتابع بيكا مش عاوز ينزل الأغاني اللي متسجلة، وهو ملوش حرية الرأي أنه
ينزلها من غير مطلب من "ساسو"، معقبا : " ربنا يكرمه ويفضل رقم
واحد بس المهرجانات دي مفهاش رقم واحد".
وأكمل "النجاح أنك تحبب الناس فيك، وأنا شايف أن الناس مش بتحبه، وهو
بيحب يخش شخصية مش بتاعته وعايز يبقا محمد رمضان .
وأردف : كل الناس على اليوتيوب بتاخد شخصية محمد رمضان ، لكن أنا أسمي حمو
بيكا مش بقلد حد .