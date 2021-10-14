محمد رمضان يستفز منتقديه بفيديو رقص مع المضيفة للمرة الثانية

الخميس، 14-10-2021
12:30 م
نشر الفنان محمد رمضان
، مقطعا مصورا جديدا له مع مضيفة
ي الطيران
على طائرته الخاصة، بعد المقطع الذي أثار تفاعلا واسعا معهما أمس.
وكشف محمد رمضان
في المقطع الجديد الذي نشره أيضا على صفحاته
على مواقع التواصل الاجتماعي، جنسية المضيفة
التي ظهرت معه ترقص
في الفيديو الأول،
وكذلك ترقص
معه في الفيديو الثاني وكتب معلقا عليه: "والمضيفة
الألمانية الفرفوشة
برضو رزق".
وظهر رمضان، في الفيديو الأول أمس عبر حسابه على "إنستجرام"،
وهو يراقص مضيفة
في طائرته الخاصة على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، قائلا:
"المضيفة
الفرفوشة رزق".
وأثار المقطع جدلا واسعا، لينضم إلى سلسلة من الأزمات التي
كان بطلها رمضان، ومن بينها أزمته في أكتوبر 2019، عندما نشر رمضان، مقطعا مصورا يوضح
أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به.
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