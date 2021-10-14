الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

محمد رمضان يستفز منتقديه بفيديو رقص مع المضيفة للمرة الثانية

image
مضيفة ترقص مع رمضان
Native
الخميس، 14-10-2021 12:30 م

نشر الفنان محمد رمضان، مقطعا مصورا جديدا له مع مضيفةي الطيران على طائرته الخاصة، بعد المقطع الذي أثار تفاعلا واسعا معهما أمس.
وكشف محمد رمضان في المقطع الجديد الذي نشره أيضا على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، جنسية المضيفة التي ظهرت معه ترقص في الفيديو الأول، وكذلك ترقص معه في الفيديو الثاني وكتب معلقا عليه: "والمضيفة الألمانية الفرفوشة برضو رزق".
وظهر رمضان، في الفيديو الأول أمس عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يراقص مضيفة في طائرته الخاصة على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، قائلا: "المضيفة الفرفوشة رزق".
وأثار المقطع جدلا واسعا، لينضم إلى سلسلة من الأزمات التي كان بطلها رمضان، ومن بينها أزمته في أكتوبر 2019، عندما نشر رمضان، مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

رمضااان-298x300

تعليق ناري من نقابة الضيافة الجوية على واقعة رقص مضيفة مع محمد رمضان

20210629170513158

يذبح زوج شقيقته.. مشهد مسلسل الأسطورة يتكرر في الزاوية الحمراء

2021_8_12_23_9_51_174

حمو بيكا: انا أحسن مطرب في مصر ومحمد رمضان مشاهداته «فيك»

Capture

فيديو صادم.. محمد رمضان يضع يده على مؤخرة فنانة كويتية شهيرة

342781_0

حمو بيكا: «حسن شاكوش عايش دور محمد رمضان ومحدش بيحبه»