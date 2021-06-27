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أول قرار رسمي ضد نجل محمد حسين يعقوب

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الأحد، 27-06-2021 08:37 م

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة علاء الدين محمد حسين، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة إلى وظيفة باحث دعوة، مع منع المذكور من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد، ويعمم بيان بذلك على المديريات.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة المرفوعة للوزارة.
وردًا على ذلك القرار، قال علاء الدين يعقوب، نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، إن منعه من الخطابة والإمامة جاء بقرار من وزارة الأوقاف.
وأضاف نجل «يعقوب» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: وزارة الأوقاف تقرر منعي من الخطابة والإمامة دون إبداء أي سبب.. بفضل الله لم ارتكب مخالفة واحدة طوال سنوات عملي بالأوقاف والكل يشهد بذلك».
وتابع: «أنا ماشي على الكتالوج.. الحمد لله على كل حال».
 

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