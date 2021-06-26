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تصريحات جديدة من تركيا بشأن مصر والسعودية

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السبت، 26-06-2021 09:54 ص

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أمس الجمعة، على رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة، خاصّا بالذكر مصر والسعودية.
وتطرق المتحدث تانجو بيلغيتش، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، إلى حل الخلاف بين دول الخليج العربي، مشددا على أن تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج.
وأكد بيلغيتش عدم وجود أي مشكلة سياسية ثنائية مع السعودية، وفقا لما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول.
ولفت إلى أن تركيا دعمت الخطوة المهمة حيال حل الخلاف بين قطر والرباعية العربية، خلال قمة التعاون الخليجي في يناير الماضي.
وأوضح أن تركيا ترغب في تطوير التعاون مع دول الخليج وباقي بلدان المنطقة، قائلا: “العلاقات التركية ـ المصرية مهمة جدا لاستقرار وازدهار المنطقة، كما أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا”.
وأضاف: “نولي أهمية لعلاقاتنا التاريخية والثقافية المشتركة والاتصالات بين شعبينا، وآخرها تأسيس مجموعة صداقة بين البلدين في البرلمان التركي، وكان سادات أونال، نائب وزير الخارجية، بالقاهرة في مايو الفائت”.
وأشار بيلغيتش إلى أن هدف تركيا يتمثل في زيادة نقاط الاتفاق في القضايا الثنائية والإقليمية وتطوير تفاهم مشترك مع مصر.
 

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