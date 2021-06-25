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بعد الكارثة.. قرار سعودي عاجل بإخلاء قرية كاملة من السكان

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الجمعة، 25-06-2021 05:40 م

أصدرت السلطات السعودية، قرارا عاجلا بضرورة إخلاء قرية سكنية من سكانها حيث شرعت علي الفور فرق الدفاع المدني بإخلاء القرية السكنية والتي تقع في منطقة عسير جراء اقتراب حرائق منتزه الأمير سلطان من منازل السكان.
وذكرت مصادر لـ"أخبار 24"، أن فرق الدفاع المدني أخلت سكان قرية الجرة في الساعة الثالثة من عصر اليوم (الجمعة)؛ بسبب كارثة وصول النيران إلى المنازل، وذلك لتفادي حدوث اختناقات وأضرار جسدية لساكني المنطقة.
وأوضحت  أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، متواجد عبر الطيران الجوي لمتابعة إجراءات السيطرة على الحريق، و الاطمئنان على المواطنين.
وأضافت أن الحريق الذي شب مساء (الأربعاء) الماضي في منتزه الأمير سلطان امتد إلى منتزه الجرة مساء أمس (الخميس)؛ وسط انتشار رقعة الحريق، بسبب سرعة الرياح.
 

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