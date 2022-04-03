قرار رسمي بوقف عرض إعلان الملابس الداخلية

الأحد، 03-04-2022
02:37 م
قررت هيئة
المكتب بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وقف
عرض اعلان دايس
و ذلك بعد رصد عددمن المخالفات شابت اعلان دايس
هذا العام حيث خالف
الاعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للاعلانات و الرامج واعلانها ضمن
الاكواد كما ان الاعلان اثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الاطباء و ذلك لما تتضمنه
من محتوي يتعارض مع اداب و اخلاقيات المجتمع المصري .
وقال المجلس انه
يتعارض مع الاداب العامة و الذوق العام و تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الاعلان
مخالفة كود الاخلاق الذي نص علي عدم التحقيير من الاشخاص ومخالفة كود الاعمال
الدرامية و الاعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء الي الالفاظ
البذيئة وفحش القول و الحورات المتدنية و السوقية و المادة (16) من لائحة الجزاءات و التي تنص علي ان
استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف .