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قرار جديد من المحكمة في قضية «العائدين من الكويت»

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السبت، 02-10-2021 03:27 م

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة بقضية "العائدين من الكويت"، لجلسة 2 نوفمبر للاستماع لأقوال الشهود.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 14 متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا،  لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وتلقوا تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها، وتسللوا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد.
 

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