قرار عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

الإثنين، 13-09-2021
01:56 م
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر استخدام الهاتف المحمول
نهائيا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين .
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
، أنه سيتم توقيع العقوبات
على المخالفين لذلك، ولذا نشدد على جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون
المحمول إلى
المدرسة نهائية خلال العام الدراسي الجديد.
ويبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد
ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من 19
فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما
و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7
مايو 2022
وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022
وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني ضمن ايام الدراسة
الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا
وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على
الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.