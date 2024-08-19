قبلة مفاجئة على شفتي الخصمة تضع حدا لنزال حماسي قبل أن يبدأ (فيديو)

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الإثنين، 19-08-2024 12:58 م


تعرض المصارع الأسترالي كريغ جونز لهجوم شرس من الجمهور إثر تقبيله غريمته البرازيلية غابي غارسيا الأطول والأضخم منه أمام الكاميرات، عندما كانا يخضعان للوزن.

وبينما كان المقاتلان يواجهان بعضهما البعض، أمسك كريغ برأس غابي وطبع قبلة على شفتيها، لتتراجع بسرعة في حالة من الصدمة وتصفعه، ففر بعيدا ضاحكا.

وانتشر فيديو الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر غابي وهي غاضبة وتلاحق خصمها بعد فعله الفاضح، قائلة: "أنت وغد كريغ، عبرت الخط الأحمر"، قبل أن تضرب الكاميرا.

وغازل كريغ (33 عاما) غريمته قبل النزال، وقال إنه يريد وشما لاسمها، فيما ردت غابي على سؤال إن كانت تكن له أي مشاعر بحزم، وقالت: "صفر".

ويعد كريغ، المتخصص في رياضة الجوجيتسو البرازيلية، أحد أفضل المصارعين في هذه المهنة، إذ حقق 55 انتصارا في مسيرته.

في حين سيطرت غابي (38 عاما) على قسم السيدات بـ71 فوزا، بالإضافة إلى 6 انتصارات أخرى في معارك فنون القتال المختلطة الاحترافية.

من جهتها، ألغت اللجنة المنظمة لنزال الفنون القتالية المختلط بمدينة لاس فيغاس الأمريكية الحدث لأجل غير مسمى.

 

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