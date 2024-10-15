قارئ فنجان يتنبأ بمصير صادم لـ محمد رمضان





أثار قارئ الفنجان آلان مصطفى جدلًا بتوقعاته وتنبؤاته بخصوص الأحداث التي تجري حاليًا سواء في غزة أو فلسطين، إلى جانب تنبؤاته بمصير عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي خلال الفترة المقبلة.

حل آلان مصطفى ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد، وتطرق خلال حديثه عن الفنان محمد رمضان وعن توقعه باختفائه من الساحة الفنية وعلق: "أنا بأخر توقع قلت إن محمد رمضان في 2025 مش هيكون ليه تواجد ويمكن هو أعلن بنفسه عن ده، وأنه بالنسبة لي ظاهرة واختفت".

مضيفًا: "أنا توقعت له 3 توقعات قبل كده وحصلوا، منها مشاكله اللي حصلت مؤخرًا وانه هيكون بعيد عن الفن الفترة اللي جاية، وأنا بوجه له التحية هو فنان كبير وله جمهور كبير لكن هو توقع وإن شاء الله محمد رمضان يكسر الدنيا ولكن أنا بشوف محمد رمضان حتى لو ظهر الفترة اللي جاية مش هيكون محمد رمضان اللي عمل ضجة في بداياته".

كان الفنان محمد رمضان كشف مؤخرًا عن تعاقده مع السيناريست أحمد مراد لتحويل رواية "لوكاندة بير الوطاويط" لعمل درامي يلعب بطولته، ولم يتم الاستقرار على تحويل الرواية إلى مسلسل أو فيلم، ونشر صورا تجمعه بالسيناريست أحمد مراد والمنتج أحمد بدوي وعلق: "توكلنا على الله".

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.